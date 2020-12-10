Трамп сообщил об установлении отношений между Марокко и Израилем

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил об установлении дипломатических отношений между Марокко и Израилем.

"Два наших больших друга, Израиль и Королевство Марокко, согласились на установление полных дипломатических отношений - это огромный прорыв к миру на Ближнем Востоке!" - написал Трамп в твиттере.

Ранее в этом году в Белом доме при посредничестве США прошла историческая церемония подписания соглашений о нормализации отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем.