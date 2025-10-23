Трамп ждет скорой нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Израиль и Саудовская Аравия в ближайшее время могут заключить соглашение о нормализации отношений, возможно, это произойдет до конца 2025 года.

"Я думаю, мы очень близки. Думаю, Саудовская Аравия покажет пример", - сказал он журналу Time.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Саудовская Аравия может стать частью Соглашений Авраама до истечения года, Трамп сказал: "Да, считаю".

"Сейчас у нас больше нет иранской угрозы. Нет никаких угроз. На Ближнем Востоке мир. И я думаю, к Соглашениям Авраама скоро начнут быстро присоединяться новые страны. Я в самом деле знаю это", - подчеркнул Трамп.

Соглашения Авраама о нормализации отношений были заключены в период первого срока администрации Трампа в 2020 году при участии США между Израилем и тремя арабскими странами - Бахрейном, ОАЭ и Марокко. Договоренности предусматривают установление дипотношений и открытие посольств, а также сотрудничество в экономике и других областях.