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Свыше 35% американцев поддерживают лозунг "Сделаем Америку снова великой"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Более трети жителей США (36%) поддерживают лозунг американского президента Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой", свидетельствуют данные опроса, которые приводит телеканал NBC News.

Отмечается, что среди приверженцев лозунга 71% республиканцев - на 16% больше, чем число республиканцев, поддержавших лозунг в опросе незадолго до президентских выборов.

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По данным опроса NBC News за январь 2025 года, только 20% опрошенных высказывались в поддержку данного лозунга и тех идей, которые он символизирует.

Принято считать, что США лозунг Трампа "Сделаем Америку снова великой" поддерживают наиболее ярые сторонники Трампа. Они, в частности, выступают за все ключевые инициативы президента, в частности, за жесткую борьбу против нелегальной иммиграции.

Опрос проходил 7-11 марта. В нем приняли участие 1 тыс. человек. Погрешность опроса составляет 3,1 процентных пункта.

США Дональд Трамп
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