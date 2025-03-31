Опрошенным американцам не нравится, как Трамп решает торговые вопросы и международные конфликты

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Большинство жителей США считают, что президент Дональд Трамп неправильно решает вопросы в сфере экономики, торговли с другими странами, равно как и международные конфликты, свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса Assjciated Press-NORC.

Так, 44% респондентов одобряют подход Трампа к решению палестино-израильского конфликта, тогда как 54% не одобряют. Остальные респонденты затруднились с ответом.

41% считают верными действия Трампа по украинскому урегулированию, а противоположного мнения придерживаются 56%.

При этом 40% участников опроса в той или иной степени поддерживают экономическую политику президента США, а 58% считают ее неправильной. Инициативы Трампа в сфере торговли с другими странами поддерживают 38%, а не поддерживают - 60%.

Относительно хорошие показатели у президента в сфере борьбы против нелегальной иммиграции: 49% его поддерживают, 50% - нет.

Опрос проводился с 20 по 24 марта. В нем приняли участие 1229 совершеннолетних жителей США, представляющих как Республиканскую, так и Демократическую партию.