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Первые 100 дней президентства Трампа считают неудачными до 45% американцев

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Примерно 45% американцев считают неудовлетворительными первые 100 дней пребывания Дональда Трампа на посту президента США, показал опрос, проведенного организацией Marist Poll вместе с PBS News и NPR.

При этом 80% респондентов, которые дали худшую оценку началу президентского срока Трампа, являются сторонниками Демократической партии. Среди сторонников независимых политических сил крайне отрицательно относятся к началу правления Трампа 49%.

23% опрошенных назвали эти 100 дней "отличными", 17% - "хорошими", 8% - "удовлетворительными" и 7% - "слабыми".

Среди республиканцев высшую оценку политике Трампа дали 54% участников исследования, неудачными - 5%.

42% одобряют то, как Трамп выполняет свои обязанности, 53% придерживаются противоположной точки зрения. В марте эти показатели составляли 45% и 49% соответственно.

Также 39% довольны экономической политикой Трампа, 55% - нет. 34% согласны с действиями Трампа в сфере пошлин, 55% их не одобряют.

Кроме того, 39% считают правильным внешнеполитический курс Трампа, но 53% его не одобряют. 44% поддерживают меры Трампа в миграционной сфере, 52% осуждают их.

Опрос проходил с 21 по 23 апреля среди 1439 взрослых американцев.

США Дональд Трамп Marist Poll NPR
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