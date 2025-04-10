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Глава британского Минобороны призовет усилить давление на РФ для достижения мира на Украине

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны Великобритании Джон Хилли в ходе встречи 10 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе призовет "коалицию желающих" стран усилить давление на Россию с целью урегулирования конфликта на Украине, сообщает Sky News.

"Мы не можем ставить под угрозу мир, (...) поэтому мы должны оказать еще большее давление на Путина и усилить нашу поддержку Украины", - цитирует телеканал будущее заявление Хилли.

Он сообщит, что обязательство "коалиции желающих" - "поставить Украину в наиболее выгодное положение", пишет Sky News.

Телеканал напоминает, что Хилли и министр обороны Франции Себастьян Лекорню проведут 10 апреля встречу коалиции желающих в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В ходе встречи министры рассмотрят возможности стран коалиции и как они могут быть наилучшим образом использованы для поддержки долгосрочной обороны и безопасности Украины.

В пятницу Хили и его немецкий коллега Борис Писториус будут председательствовать на 27-м заседании контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Ранее правительство Великобритании уточняло, что контактная группа "объединит около 50 стран для оказания дополнительной военной поддержки Украине".

Украина Sky News Борис Писториус НАТО Джон Хилли
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