Великобритания может разместить свои войска на Украине сроком на пять лет

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Британские военные в рамках осуждаемого плана "коалиции желающих" по поддержке постконфликтного мирного соглашения могу быть размещены на Украине сроком на пять лет пишет The Telegraph.

"Великобритания рассматривает возможность размещения войск на Украине на пять лет в соответствии с планами, которые обсуждаются союзниками", - сообщает издание.

Оно отмечает, что одним из вариантов является отправка на Украину европейских сил с целью "на начальном этапе удержать Россию от нарушения какого-либо соглашения и предоставить Киеву столь необходимую передышку".

Согласно этому плану, франко-британские "силы обеспечения безопасности" должны предложить Украине помощь в защите воздушного и морского пространства.

"Но главная цель развертывания будет заключаться в том, чтобы немедленно начать оказывать помощь в обучении и восстановлении вооруженных сил Украины для отражения нового нападения России", - подчеркивает газета.

Позже войска будут выводиться поэтапно, а последние военные покинут Украину примерно через пять лет.

В то же время, как говорится в публикации, в рамках состоявшейся накануне встречи в Брюсселе "коалиции желающих" некоторые официальные представители "разочарованы тем, что (...) планы продвигаются слишком медленно и остаются неясными".

Глава британского Минобороны Джон Хилли признал: "Мы углубляем военное планирование. Оно еще не завершено".

"Когда речь заходит о каких-либо силах по обеспечению безопасности, нам также необходимо знать, о чем они на самом деле говорят, - заявила глава дипломатии ЕС Кайя Каллас. - Это сдерживание? Это мониторинг? Это поддержание мира? Какова наша цель?"

Министр обороны Швеции Пол Йонсон сказал журналистам: "Я думаю, было бы полезно, если бы была ясность в отношении того, что повлечет за собой миссия и что мы будем делать".

The Telegraph отмечает, что некоторые страны выразили обеспокоенность по поводу отправки войск на Украину без поддержки со стороны США.

"До сих пор мистер Трамп не давал понять, что он позволит США принимать непосредственное участие в каких-либо усилиях по обеспечению безопасности", - пишет издание.