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Британия запретила поставки игровых контроллеров в РФ

Британия запретила поставки игровых контроллеров в РФ
Фото: Olly Curtis/Future Publishing via Getty Images

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Великобритания ввела запрет на поставку игровых контроллеров в Россию, которые, по версии Лондона, использовались российскими военными для управления БПЛА, сообщает в четверг британский МИД.

"Принятые сегодня меры позволят ещё больше отрезать российских военных от инновационных британских технологий, передового программного обеспечения", - говорится в заявлении МИД в соцсети X.

В минувшем феврале в заявлении Совета ЕС говорилось, что власти Евросоюза в рамках 16-го пакета антироссийских санкций приняли решение запретить экспорт в Россию, в том числе "контроллеров, используемых для управления беспилотниками".

Великобритания
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