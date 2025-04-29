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Вэнс считает, что продолжение конфликта на Украине не принесет победы Киеву

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Продолжение военных действий не поможет Киеву одержать верх в конфликте с Россией, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Если это не прекратится, украинцы не выиграют войну. Я думаю, что в основных средствах массовой информации бытует странная идея, что если так будет продолжаться еще несколько лет, то Россия потерпит крах, украинцы вернут себе свои территории, и все вернется к тому, что было до войны. Но это не та реальность, в которой мы живем", - заявил Вэнс в интервью онлайн-шоу Чарли Кирка.

По его мнению, если так будет продолжаться, то это "может привести к перерастанию в ядерную войну".

"Это должно прекратиться. Политика этой администрации заключается в том, чтобы это прекратилось", - заявил вице-президент США.

Он отметил, что в отношении возможности достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом настроен более оптимистично, чем две недели назад.

"Самый большой прорыв заключается в том, что мы заставили их говорить о том, что им нужно, чтобы прекратить боевые действия", - подчеркнул Вэнс.

"Президент заставляет всех своих людей, включая меня, усердно работать для достижения этой конечной цели (мирного соглашения - ИФ)", - добавил он.

США Джей Ди Вэнс Чарли Кирк Украина Россия
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