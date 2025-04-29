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Жаркой погоды в Москве на майские праздники не ожидается

В течение недели прогнозируются небольшие дожди

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Москвичам и жителям Подмосковья не стоит жадать жаркой погоды на майские праздники - начнутся выходные с холодной погоды с температурой около плюс 10 градусов и дождей, к концу праздников потеплеет до плюс 16 - плюс 19 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В четверг, 1 мая, очередное понижение давления и дождливая погода. Облачно, дождь. Невысокая температура - ночью плюс 3 - плюс 5, днем около плюс 10 градусов, температура ниже нормы примерно на 4 градуса. И порывистый ветер до 15 м/с. 1 мая не покажется комфортным днем. А вот в пятницу уже будет как-то повеселее. Но жары не будет, жаркая погода не ожидается", - сказал синоптик.

Он уточнил, что в пятницу повысится давление, погода будет солнечной, однако местами пройдут кратковременные дожди. "Днем температура будет стремиться к плюс 15 градусам, по области от плюс 13 до плюс 17 градусов", - добавил Вильфанд.

В субботу, согласно прогнозу, температура также немного повысится, ночью будет около плюс 5 градусов, а днем - плюс 14 - плюс 19 градусов. Такой температурный фон будет около и на один градус ниже нормы. В течение дня будет облачно с прояснениями и кратковременный дождь.

"В воскресенье опять побольше облачности, но все равно уже температура около плюс 15 - плюс 16 градусов. То есть во второй половине праздничных выходных дней будет вполне майская погода", - сказал научный руководитель Гидрометцентра.

В воскресенье также прогнозируется дождь.

В целом, как уточнил Вильфанд, в течение этой недели через Москву будут проходить "гребни высокого давления, ложбины низкого давления, фронтальные разделы, поэтому давление будет колебаться, и будут очень значительные изменения, связанные с погодой".

В последние дни апреля в Москве из-за понижения давления погода будет "облачная с прояснениями, ясной солнечной погоды не будет". Во вторник прогнозируется облачная погода, дождь, усиление ветра до 15 м/с, ночью плюс 2 - плюс 4 градуса, днем - плюс 7 - плюс 9, что ниже нормы на 4 градуса. В среду давление чуть повысится, местами прогнозируется небольшой дождь, ветер с порывами до 15 м/с, температура по сравнению со вторником чуть повысится - ночью плюс 5 - плюс 7, а днем плюс 11 - плюс 13, такая температура будет ниже нормы на 2 градуса.

Москва Подмосковье майские праздники погода прогноз Гидрометцентр
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