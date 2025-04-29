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В Испании, Португалии и Франции практически полностью восстановили электроснабжение

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Подача электроэнергии по состоянию на утро вторника возобновлена почти во всей Испании, сообщают европейские СМИ со ссылкой на оператора Red Electrica.

Согласно информации компании, электроснабжение осуществляется на 99% материковой части Испании.

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру сообщил, что у 80% населения страны восстановлена подача электроэнергии. По его словам, проблема, которая привела к сбою, "вероятно, произошла в Испании".

Премьер Испании Педро Санчес заявил, что следователи проанализируют все возможные причины отключений, призвал общественность не спекулировать на эту тему.

По данным французских СМИ, электроснабжение полностью восстановлено в тех регионах Франции, где накануне произошел блэкаут.

В понедельник масштабные перебои в электроснабжении произошли на значительной части территории Испании, включая столичный регион.

Сбои в подаче электроэнергии зафиксировали в Португалии и отчасти во Франции.

Проблемы с подачей электроэнергии привели к перебоям в работе общественного транспорта, светофоров, банкоматов, мобильной связи и интернета.

Испания Франция Португалия Red Electrica
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