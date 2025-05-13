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Во Франции стартует 78-й Международный Каннский кинофестиваль

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Международный Каннский кинофестиваль откроется во вторник во Франции на Лазурном берегу, в основном конкурсе киносмотра в этом году представлены 22 картины.

Старт смотру, который пройдет с 13 по 24 мая, даст картина "Уехать однажды" французского режиссера Амели Боннен. Также на церемонии открытия почетной "Золотой пальмовой ветвью" будет награжден американский актёр Роберт Де Ниро.

Жюри основного конкурса кинофестиваля, которое в этом году возглавила французская актриса Жюльетт Бинош, предстоит выбрать обладателя главной награды смотра из 22 картин. В жюри основного конкурса смотра также вошли режиссеры Хон Сан Су, Карлос Рейгадас, Паял Кападиа, Дьедо Хамади, актер Джереми Стронг, актрисы Холли Берри и Альба Рорвахер, писатель Лейла Слимани.

В основной конкурс 78-го Каннского кинофестиваля представлены новый фильм Уэса Андерсона "Финикийская схема", в центре сюжета которого семья и семейные ценности, а главные роли исполнили Билл Мюррей, Бенисио дель Торо и Майкл Сера; "Новая волна" режиссера Ричарда Линклейтера о создании фильма Жан-Люка Годара "На последнем дыхании", "Эддингтон" режиссера Ари Астера, главные роли в котором исполнили Хоакин Феникс, Педро Паскаль, Эмма Стоун, Остин Батлер, Дирдри О'Коннелл и другие; действие картины разворачивается на фоне пандемии, во время которой начинается вражда между мэром и прокурором.

Кроме того, за награды в основном конкурсе смотра будут бороться фильм "Сентиментальная ценность" режиссера Йоакима Триера, "Два прокурора" Сергея Лозницы, "Секретный агент" Клебера Мендонса Фильо, "В результате несчастного случая" Джафара Панахи, "Ромерия" Карлы Симон, "Звук Падения" Маши Шилински, "Орлы республики" Тарика Салеха, "Гений" Келли Райхардт, "Досье 137" Доминика Молль.

Также в основном конкурсе представлены картины "Свобода" Марио Мартоне, "Мост Сират" Оливера Лаше, "Последняя" Афсиа Эрзи, "История звука" Оливера Хермануса, "Ренуар" Тиэ Хаякава, "Альфа" Жюлии Дюкурно, "Молодые матери" Жан-Пьер и Люк Дарденн. Три картины - "Умри, моя любовь" Линн Рэмси, "Женщина и ребенок" Саида Рустаи и "Воскрешение" Би Гань - были добавлены в программу основного конкурса после объявления программы смотра.

В рамках программы "Cannes Premiere" (Премьеры Канн) будут показаны фильмы режиссера Кирилла Серебренникова "Исчезновение Йозефа Менгеле", "Все ее бывшие" режиссера Майкла Анджело Ковино, "Амрум", режиссера Фатиха Акина и другие. В программу "Особый взгляд" в этом году попали режиссерские дебюты Скарлетт Йохансcон (фильм "Элеонора Великая") и Харриса Дикинсона ("Urchin").

Международный Каннский кинофестиваль - ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Проходит ежегодно с 1946 года. Современный масштаб фестиваль приобрел после 1951 года. С 1952 года проходит ежегодно в мае.

Каннский кинофестиваль Франция Уэс Андерсон Жан-Люка Годар Жюльетт Бинош Педро Паскаль Билл Мюррей
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