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США на фоне переговоров по ядерной проблеме Тегерана расширяют санкции против Ирана

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Госдепартамент США сообщил о расширении санкций в отношении Ирана, несмотря на продолжающиеся непрямые переговоры Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной проблеме.

"Госдепартамент вводит санкции против трех граждан Ирана и одной иранской организации, связанных с Организацией оборонных инноваций и исследований Ирана, известной по персидской аббревиатуре SPND, являющейся преемницей иранской программы создания ядерного оружия до 2004 года, также известной как проект Амад", - говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио, опубликованном внешнеполитическим ведомством.

По его словам, все, кто подпал под санкции, "участвуют в деятельности, которая вносит вклад или представляет риск внесения вклада в распространение оружия массового поражения".

"Действия США направлены на то, чтобы задержать и ослабить способность SPND проводить исследования и разработки ядерного оружия", - подчеркивается в заявлении.

Согласно Рубио, США нынешними санкциями намерены обеспечить невозможность получения Ираном ядерного оружия.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о достижении некоторого взаимопонимания с США на переговорах по иранской ядерной проблеме.

"Наши позиции по ряду нерешенных вопросов сблизились. Сейчас мы лучше понимаем друг друга", - приводило в воскресенье слова Аракчи агентство "Мехр".

Глава дипведомства Ирана сообщил о готовности идти на ряд уступок, а также о том, что стороны договорились продолжить переговоры.

В воскресенье в Омане прошел четвертый раунд непрямых переговоров Тегерана и Вашингтона. Иранскую и американскую делегации возглавляли министр иностранных дел Ирана Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Ранее Уиткофф заявлял, что Вашингтон прекратит переговоры с Тегераном, если осознает невозможность достижения хорошей сделки.

Госдепартамент Марко Рубио Тегеран Иран
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