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Россия продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая

Россия продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков
Фото Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российская сторона продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая и иных комментариев по этому поводу пока не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами у пресс-секретаря главы государства поинтересовались, станут ли основой для новых переговоров договоренности от 2022 года, и как в Кремле относятся к намерению президента Украины Владимира Зеленского лично встретиться с Владимиром Путиным.

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"Здесь нужно исходить из того, что было сказано в ночном заявлении президентом по итогам празднования 9 мая. Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг. Пока больше ничего мы комментировать не собираемся", - ответил представитель Кремля.

По его словам, Кремль объявит состав российской делегации на переговорах в Стамбуле, как только президент посчитает это необходимым.

"Нет. Как только президент посчитает это нужным, мы объявим", - сказал Песков журналистам. Так он ответил на вопрос, кто будет представлять Россию на переговорах в Стамбуле 15 мая.

В ночь на 11 мая Путин выступил с предложением о возобновлении прерванных прямых переговоров с Украиной в Стамбуле 15мая.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии подтвердил готовность принять российскую и украинскую делегации в Стамбуле.

Дмитрий Песков РФ Украина Турция
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