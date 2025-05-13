Лидеры КНР и Бразилии выступили в поддержку переговоров России и Украины

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва надеются, что Россия и Украина как можно скорее начнут прямые переговоры для урегулирования конфликта, сообщают китайские СМИ со ссылкой на заявление двух лидеров.

"Китай и Бразилия надеются, что Россия и Украина начнут прямые переговоры как можно скорее. Это единственный способ положить конец конфликту", - говорится в сообщении.

Представитель МИД Китая Мао Нин отметила, что лидеры КНР и Бразилии нацелены на усиления сотрудничества для "общего будущего для достижения более справедливого мира".

Председатель КНР и президент Бразилии провели переговоры в Китае.