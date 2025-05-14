В Грузии экс-министр обороны Окруашвили арестован за неуплату залога

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Тбилисский городской суд арестовал бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили за неуплату залога, который был наложен на него из-за неявки на заседание временной парламентской следственной комиссии для дачи показаний, сообщили грузинские СМИ.

Окруашвили был взят под стражу в зале суда.

В апреле Тбилисский городской суд вынес решение о залоге в 20 тысяч лари ($7,2 тысячи) Ираклию Окруашвили за отказ явиться на заседание временной парламентской следственной комиссии по расследованию преступных действий чиновников в 2003-2012 годах.

Окруашвили объяснил журналистам свой отказ явиться на заседание тем, что считает действующие в Грузии власти и парламентскую следственную комиссию нелегитимными.

Экс-министру обороны предъявлено обвинение по статье 349 УК - "невыполнение требования временной следственной комиссии парламента Грузии", которая предусматривает наказание штрафом или лишением свободы на срок до одного года.