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Экс-министр Окруашвили приговорен к восьми месяцам заключения

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Тбилисский городской суд признал бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили виновным в невыполнении требований временной следственной парламентской комиссии и приговорил к восьми месяцам лишения свободы, сообщают местные СМИ.

Уже почти месяц находясь в заключении из-за отказа уплаты залога, Окруашвили в суд 4 июля не явился. Ранее он заявлял, что считает действующие в Грузии власти и парламентскую следственную комиссию нелегитимными.

Ранее по 349 статье Уголовного кодекса, которая предусматривает до года тюрьмы за отказ сотрудничать с временной следственной парламентской комиссией, были задержаны семь оппозиционных политиков.

Комиссия расследует преступные действия должностных лиц в период 2003-2012 годов. Окруашвили занимал пост министра обороны с 2004 по 2006 год при президентстве Михаила Саакашвили.

Михаил Саакашвили Ираклий Окруашвили Тбилисский городской суд Грузия
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