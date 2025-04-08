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Экс-министр обороны Грузии Окруашвили освобожден из зала суда под залог

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Тбилисский городской суд вынес решение о залоге в 20 тысяч лари ($7,2 тыс.) в отношении бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили за отказ явиться на заседание временной парламентской следственной комиссии по расследованию преступных действий должностных лиц в 2003-2012 гг., сообщают во вторник местные СМИ.

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По ходатайству прокуратуры Окруашвили запрещено покидать территорию Грузии.

Экс-министру обороны предъявлено обвинение по статье 349 УК Грузии - "невыполнение требования временной следственной комиссии парламента Грузии", санкции которой предусматривают наказание штрафом или лишением свободы на срок до одного года.

Ранее по этой же статье были освобождены из зала суда под залог лидеры оппозиционной партии "Сильная Грузия" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, также отказавшиеся явиться на заседание временной следственной парламентской комиссии.

Грузия Ираклий Окруашвили
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