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Пентагон рассматривает возможность вывести до 10 тыс. солдат из Восточной Европы

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Минобороны США обсуждают вариант отозвать до 10 тыс. военнослужащих из Восточной Европы - из Румынии и Польши. Об этом сообщает во вторник NBC со ссылкой на шесть представителей властей США и стран Европы.

"Подразделения, о которых идет речь, это часть от 20 тыс. солдат, которые развернула администрация президента США Джо Байдена в 2022 году для усиления обороны граничащих с Украиной стран (...). Число выводимых солдат еще обсуждают, но предложение может подразумевать вывод до половины войск, направленных сюда Байденом", - информирует телеканал.

В свою очередь европейские собеседники заявили, что если Пентагон одобрит это предложение, то в Европе укрепятся опасения о намерении США бросить своих союзников в регионе.

В Пентагоне и Армии США эту информацию комментировать не стали.

В феврале вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил, что страны НАТО обязаны наращивать расходы на оборону и тем самым позволить Вашингтону заняться решением задач в Восточной Азии. В свою очередь шеф Пентагона Пит Хегсет говорил, что европейским странам надо тратить больше на оборону, потому что американское военное присутствие в регионе может когда-то закончиться.

США ЕС Румыния Польша
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