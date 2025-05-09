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Победитель I тура выборов в Румынии заявил, что стране нужна компенсация за помощь Киеву

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Глава ультраправой партии "Альянс за единство румын" Джордже Симион, победивший в первом туре президентских выборов, заявил, что Румыния должна получить компенсацию за оказанную Украине помощь.

"Переданный ей зенитный ракетный комплекс Patriot и другие траты румын должны быть возмещены", - приводят западные СМИ его слова с телевизионных дебатов.

Он подчеркнул, что намерен ставить на первое место интересы Румынии. По его словам, в отношении событий на Украине он "придерживается нейтралитета, не эскалации, отказа от поставок оружия, солидарности с позицией администрации президента США Дональда Трампа".

В свою очередь его соперник на выборах мэр Бухареста Никушор Дан заявил, что в случае его избрания президентом поддержка Киева продолжится, и заверил, что "честный мир" для Украины послужит и безопасности Румынии.

Дан поддержал планы ЕС на перевооружение. В свою очередь Симион допустил возможность того, что он мог бы заблокировать военную помощь ЕС Украине. Симион отметил, что в вопросах обороны Европе следует полагаться на НАТО.

"Для обороны у нас есть НАТО, а не ЕС", - подытожил он.

Второй тур президентских выборов в Румынии намечен на 18 мая.

4 мая в Румынии прошел первый тур голосования на выборах президента. По его итогам во второй тур вышли Симион и Дан. При этом Симион финишировал первым, набрав более 40% голосов и намного опередив соперников. Эксперты полагают, что у него есть хорошие шансы победить и во втором туре.

Румыния Джордже Симион
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