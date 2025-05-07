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Симион в случае победы в Румынии готов назначить премьером лидера аннулированных декабрьских выборов

Симион в случае победы в Румынии готов назначить премьером лидера аннулированных декабрьских выборов
Джордж Симион
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU -Лидер первого тура президентских выборов в Румынии Джордже Симион ("Альянс за единство румын") пообещал, что в случае победы во втором туре будет настаивать на том, чтобы премьер-министром страны стал Кэлин Джорджеску, вышедший в лидеры первого тура президентских выборов в декабре, результаты которого в итоге аннулировал Конституционный суд станы.

В миреКонституционный суд Румынии не допустил Джорджеску к участию в выборах президентаЧитать подробнее

"Это обязательство, которое я дал румынскому народу. Он сможет это сделать (возглавить правительство), если он того пожелает", - приводит EFE слова Симиона.

"Не каждый день в государстве ЕС отменяют выборы. Я верю в демократию, и я считаю, что тот, кто избран лидером страны, должен ею руководить. И Джорджеску, по моему мнению, заслуживает того, чтобы возглавить страну", - добавил он.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку подал в отставку в понедельник после того, как стало известно о поражении кандидата от правящей коалиции Крина Антонеску, который не смог выйти во второй тур президентских выборов. Во вторник исполняющим обязанности главы правительства был назначен Мариан-Кэтэлин Предою, который, согласно румынскому законодательству, может занимать пост не более 45 дней.

Второй тур президентских выборов в Румынии намечен на 18 мая. В нем Симиону будет противостоять независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан.

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