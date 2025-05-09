Военные Израиля заявили о перехвате выпущенной из Йемена баллистической ракеты

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Армия оборона Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу сбила баллистическую ракету, которую запустили с территории Йемена.

"Вскоре после того, как сработали сирены в нескольких районах Израиля, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена", - говорится в телеграм-канале ЦАХАЛ.

По данным The Times of Israel, информации о разрушениях и пострадавших не поступала.

В свою очередь источник в сфере безопасности заявил газете, что эту ракету сбила система ПРО Arrow, тогда как переброшенная в Израиль американская батарея противоракетной обороны THAAD не смогла поразить цель. По словам источника, это второй раз за неделю, когда THAAD промахнулась: в минувшее воскресенье перехватчик THAAD не попал по ракете йеменских мятежников-хуситов. Тогда не сработала и система ПРО Arrow, и ракета хуситов взорвалась на территории аэропорта имени Бен Гуриона в Израиле.

The Times of Israel напоминает, что с момента возобновления ударов ЦАХАЛ по сектору Газа 18 марта хуситы выпустили по Израилю примерно 28 баллистических ракет и десятки беспилотников.

Атака в пятницу была предпринята после того, как американский президент Дональд Трамп объявил, что США прекратят усиленные бомбардировки хуситов, так как они согласились остановить нападения на коммерческие суда у побережья Йемена. Однако хуситы пообещали продолжать атаки на Израиль, несмотря на договоренности с США.