РФ призвала ФРГ прекратить практику детальных расспросов россиян при въезде в страну

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Россия фиксирует факты опросов российских граждан германскими спецслужбами в аэропортах ФРГ, настоятельно призывает германскую сторону прекратить провокационную практику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В последнее время фиксируем факты проведения германскими спецслужбами весьма своеобразных, так сказать, опросов российских граждан, в том числе и сотрудников посольства России в Берлине при их въезде в ФРГ. Речь идет не о формальных или типовых вопросах пограничных служб, речь идет о целенаправленных, с определенным политическим подтекстом, детальных расспросах", - сказала она на брифинге в пятницу.

Москва считает подобные действия "абсолютно неприемлемыми и недопустимыми", указала Захарова. "Настоятельно призываем германскую сторону прекратить такого рода провокационную практику", - отметила она.