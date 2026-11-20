Швеция отказалась предоставлять визы российским спортсменам

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Швеция не будет предоставлять визы российским спортсменам, желающим участвовать в соревнованиях, сообщило Миграционное агентство.

"Шведское миграционное агентство не будет выдавать шенгенские визы российским спортсменам, желающим выступать в Швеции. Мы применяем правила ЕС, согласно которым в предоставлении шенгенской визы можно отказать лицам, представляющим угрозу международным отношениям", - заявил руководитель миссии Миграционного агентства Оскар Экблад.

Он напомнил, что 18 ноября правительство объявило угрозой для международных отношений Швеции предоставление права российским спортсменам и официальным лицам въезжать и выступать в Швеции.

Тогда в Стокгольме объяснили, что российское государство может использовать участие и успехи российских спортсменов в международных соревнованиях в Швеции в пропагандистских целях и для продвижения своих политических интересов, а "такое участие рискует противоречить приоритетам внешней политики и политики безопасности Швеции".

По оценке шведского правительства, "участие российских спортсменов в международных соревнованиях может способствовать повышению международной легитимности российского государства и, таким образом, продвижению его политических интересов".

В кабинете министров напомнили, что решения, касающиеся виз и въезда, "принимаются ответственными государственными органами независимо в каждом конкретном случае и в соответствии с действующим законодательством".