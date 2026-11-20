Москва не видела доказательств залета в Молдавию российских беспилотников

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Молдавская сторона не предоставила доказательств нарушения воздушного пространства республики российскими беспилотниками, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"Но для того, чтобы вообще-то весь этот комплекс мер осуществить, вызвать посла, вручить ноту, вообще должны были быть хоть какие-то фактологические доказательства, хоть какие-то данные. Но никаких доказательств, как обычно, представлено не было", - сказала она.

Министерство иностранных дел Молдавии вызвало 18 ноября российского посла в Кишиневе Олега Озерова и вручило ему ноту протеста "в связи с неоднократным нарушением воздушного пространства Республики Молдовы беспилотными летательными аппаратами в контексте российских атак на Украину".