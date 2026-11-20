РФ заявила протест Румынии из-за ситуации с визами для российских спортсменов

Посол Румынии в России Кристиан Истрате Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Посол Румынии в Москве Кристиан Истрате был вызван в пятницу в МИД РФ, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Румынской стороне заявлен решительный протест в связи с немотивированным отказом в выдаче въездных виз российской сборной команде, которая должна была принять участие в предстоящем в конце ноября в Бухаресте Первенстве Европы по тхэквондо среди юношей и девушек 12-14 лет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"В Москве рассматривают ущемление прав детей-спортсменов как постыдное проявление дискриминации по национальному признаку, противоречащее ключевым правочеловеческим нормам и подрывающее основы международного спортивного сотрудничества", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Там подчёркивают, что политизация допуска российских спортсменов на международные состязания абсолютно неприемлема.

"Враждебные выпады в отношении России не останутся без ответа и долгосрочных негативных последствий для их инициаторов", - заявили в МИД России.