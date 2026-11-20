Турбизнес назвал пострадавших от закрытия границы с Эстонией

Это владельцы ВНЖ и те, кто пересекал границу, чтобы повидаться с семьей

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Закрытие КПП Эстонии на границе с Россией с 1 декабря затронет в первую очередь семейные поездки и владельцев ВНЖ, ограничения на туристические поездки из России действуют с сентября 2022 года, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

"Закрытие эстонских пунктов пропуска, прежде всего, осложнит поездки к родственникам и перемещения владельцев вида на жительство. Возможности туристических поездок через внешнюю границу Эстонии для россиян уже существенно ограничены", - заявил эксперт РСТ, генеральный директор АПКАП Михаил Абасов.

В качестве альтернативы он предложил использовать наземный маршрут через Латвию и авиаперелеты с пересадкой при условии соблюдения правил въезда и транзита. По данным АПКАП, автобусная поездка из Таллина в Москву через Ригу занимает около 29 часов и стоит 109 евро.

Поскольку через шесть месяцев правительство Эстонии планирует оценить необходимость изменения меры, в РСТ рекомендовали учитывать как сохранение ограничений, так и их возможное смягчение при планировании поездок в страну на лето 2027 года.

По данным погранслужбы Эстонии, приведенным АПКАП, с 1 января по 11 ноября 2026 года граждане России совершили 305,2 тыс. пересечений границы через Нарву, Койдулу и Лухамаа - на 87,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Правительство Эстонии объявило о закрытии всех автомобильных КПП с Россией с 1 декабря, как минимум, на полгода.