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Пакистан и Индия продлили взаимное закрытие воздушного пространства

Пакистан и Индия продлили взаимное закрытие воздушного пространства
Фото: Matt Hunt/Anadolu via Getty Images

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Управление аэропортов Пакистана продлило до 24 июня закрытие воздушного пространства для индийских авиалиний, сообщает Dawn.

24 апреля Пакистан закрыл воздушное пространство над страной для всех индийских авиакомпаний сроком на месяц.

Индия 23 мая продлила закрытие воздушного пространства для пакистанских самолетов до 23 июня, сообщает Hindustan Times. Предыдущий запрет для Пакистана на использование индийского воздушного пространства действовал с 30 апреля по 23 мая.

Отношения Пакистана и Индии обострились 22 апреля, когда в городе Пахалгам на севере Индии произошла террористическая атака в месте большого скопления туристов. Погибли 26 человек. Индийские СМИ отмечали, что в числе нападавших были пакистанцы. Сенат Пакистана единогласно принял резолюцию, в которой отрицается какая-либо роль Исламабада в атаке.

В ночь на 7 мая военные Индии начали операцию "Синдур" и нанесли авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. Пакистан нанес ответные удары. Затем обмен ударами продолжился.

10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на перемирие.

Пакистан Индия Пахалгам
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