Поиск

В Дели заявили, что Индия не возобновит действие договора с Пакистаном о водах Инда

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Глава МВД Индии Амит Шах дал обещание, что Дели более никогда не восстановит действие договора с Пакистаном о водах реки Инд, сообщают в субботу индийские СМИ.

"Нет, этот договор никогда не восстановят. Международные соглашения нельзя отменять в одностороннем порядке, но мы имеем право поставить их на паузу, как мы и поступили. Преамбула договора подразумевает, что он направлен на мир и прогресс двух стран, но если он нарушен, то защищать здесь нечего", - сказал министр в интервью The Times of India.

Шах отметил, что индийские власти намерены построить канал и перенаправить речные воды, стекавшие в Пакистан, в индийский штат Раджастхан. "Пакистан останется без воды, которую он получал необоснованно", - заявил глава МВД.

Кроме того, министр назвал нападение 22 апреля в городе Пахалгам, за которым последовало обострение отношений Индии и Пакистана, "целенаправленной попыткой саботировать мирный процесс в Кашмире, остановить подъем туристической активности и привести в смятение местную молодежь". Шах также подчеркнул, что в случае необходимости Дели не будет колебаться с принятием ответных мер против Пакистана.

По данным местных СМИ, Индия работает над масштабным проектом по использованию в полной мере причитающейся ей доли вод Инда. Так, идет технико-экономическое обоснование строительства 113-километрового канала, который отведет избыток вод из региона Джамму и Кашмир в штаты Раджастхан, Пенджаб и Харьяна; водная артерия соединит реки Чинаб с реками Рави, Биас и Сатледж. Цель проекта - оптимизировать использование как восточных рек - Рави, Биаса и Сатледжа, так и западных - Инда, Чинаба, Джелама, и предотвратить чрезмерный сток вод в Пакистан.

Договор, заключенный в 1960 году, регулирует использование обеими странами воды из Инда и ряда других рек, истоки которых находятся в Индии.

В ходе начавшегося в апреле 2025 нового витка напряженности между странами Индия приостановила выполнение договора и перекрыла шлюзы на плотинах некоторых рек. Ранее сообщалось, что индийская сторона, несмотря на перемирие с Исламабадом после обмена ударами в мае, пока не возвращается к выполнению договора о водах Инда.

В Исламабаде опасаются, что такие действия могут вызвать засуху на пакистанской территории. Но в конце мая премьер Индии Нарендра Моди заявил, что Дели лишит Пакистан доступа к водным ресурсам с индийской территории из-за враждебной политики Исламабада.

Хроника 22 апреля – 21 июня 2025 годаКонфликт Индии и Пакистана
Индия Пакистан река Инд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Эрдоган связал атаки Израиля на Иран с активизацией переговоров по ядерной программе

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Аракчи отметил, что вступление США в военную кампанию против Ирана затронет всех

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В Иране заявили, что сократили пуски ракет по Израилю лишь из-за смены тактики

В Иране заявили, что сократили пуски ракет по Израилю лишь из-за смены тактики
Обострение палестино-израильского конфликта

Глава Минобороны Израиля заявил о ликвидации связанного с ХАМАС командира КСИР

Что случилось этой ночью: суббота, 21 июня

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Глава МИД Ирана сомневается, можно ли доверять США на переговорах

Глава МИД Ирана сомневается, можно ли доверять США на переговорах
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль начал очередную серию ударов по Ирану

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В Иране заявили, что не будут вести переговоры ни с кем, пока Израиль не прекратит атаки

Что произошло за день: пятница, 20 июня

Meta представила новые ИИ-очки

Meta представила новые ИИ-очки
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана271 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6592 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе427 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });