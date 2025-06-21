В Дели заявили, что Индия не возобновит действие договора с Пакистаном о водах Инда

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Глава МВД Индии Амит Шах дал обещание, что Дели более никогда не восстановит действие договора с Пакистаном о водах реки Инд, сообщают в субботу индийские СМИ.

"Нет, этот договор никогда не восстановят. Международные соглашения нельзя отменять в одностороннем порядке, но мы имеем право поставить их на паузу, как мы и поступили. Преамбула договора подразумевает, что он направлен на мир и прогресс двух стран, но если он нарушен, то защищать здесь нечего", - сказал министр в интервью The Times of India.

Шах отметил, что индийские власти намерены построить канал и перенаправить речные воды, стекавшие в Пакистан, в индийский штат Раджастхан. "Пакистан останется без воды, которую он получал необоснованно", - заявил глава МВД.

Кроме того, министр назвал нападение 22 апреля в городе Пахалгам, за которым последовало обострение отношений Индии и Пакистана, "целенаправленной попыткой саботировать мирный процесс в Кашмире, остановить подъем туристической активности и привести в смятение местную молодежь". Шах также подчеркнул, что в случае необходимости Дели не будет колебаться с принятием ответных мер против Пакистана.

По данным местных СМИ, Индия работает над масштабным проектом по использованию в полной мере причитающейся ей доли вод Инда. Так, идет технико-экономическое обоснование строительства 113-километрового канала, который отведет избыток вод из региона Джамму и Кашмир в штаты Раджастхан, Пенджаб и Харьяна; водная артерия соединит реки Чинаб с реками Рави, Биас и Сатледж. Цель проекта - оптимизировать использование как восточных рек - Рави, Биаса и Сатледжа, так и западных - Инда, Чинаба, Джелама, и предотвратить чрезмерный сток вод в Пакистан.

Договор, заключенный в 1960 году, регулирует использование обеими странами воды из Инда и ряда других рек, истоки которых находятся в Индии.

В ходе начавшегося в апреле 2025 нового витка напряженности между странами Индия приостановила выполнение договора и перекрыла шлюзы на плотинах некоторых рек. Ранее сообщалось, что индийская сторона, несмотря на перемирие с Исламабадом после обмена ударами в мае, пока не возвращается к выполнению договора о водах Инда.

В Исламабаде опасаются, что такие действия могут вызвать засуху на пакистанской территории. Но в конце мая премьер Индии Нарендра Моди заявил, что Дели лишит Пакистан доступа к водным ресурсам с индийской территории из-за враждебной политики Исламабада.