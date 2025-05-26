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Президент США заявил о прогрессе на переговорах с Ираном по ядерной проблеме

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм касательно хода непрямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе, сообщает телеканал CNN.

"У нас были очень хорошие переговоры с Ираном вчера и сегодня (в субботу и воскресенье - ИФ), посмотрим, что из этого выйдет. Но, я думаю, что у нас могут быть хорошие новости на иранском фронте", - заявил Трамп журналистам в Нью-Джерси.

Президент полагает, что встречи позволили продвинуться в решении проблемы в правильном направлении, отмечает CNN.

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"Я не знаю, скажу ли я вам что-то хорошее или плохое в последующие два дня, но у меня есть ощущение, что я смогу сказать вам что-то хорошее. У нас был реальный прогресс, серьезный прогресс", - добавил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что хотел бы заключить сделку, которая позволит избежать удара по Ирану. "Я действительно хотел бы, чтобы это произошло, и думаю, на это есть хорошие шансы", - сказал он.

Пятый раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе состоялся в пятницу в Риме. По данным источников Wall Street Journal, встреча завершилась без достижения соглашения, но стороны договорились продолжать переговоры. Тегеран и Вашингтон намерены установить параметры нового соглашения по иранской ядерной программе, оставив важные детали для обсуждения позже.

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Между тем израильское издание The Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники написало, что высокопоставленные чиновники из Великобритании, Франции и Германии предупредили администрацию Трампа, что Тегеран якобы "намеренно затягивает переговоры по новому ядерному соглашению, чтобы помешать возможному введению санкций, если это соглашение не будет достигнуто".

Как отмечает издание, европейцы, подписавшие в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), дали понять Ирану, что, если новая сделка не будет достигнута к августу, они запустят прописанный в СВПД механизм, что приведет к обширным санкциям.

В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

США Дональд Трамп Иран ядерная программа
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