Президент США заявил о прогрессе на переговорах с Ираном по ядерной проблеме

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм касательно хода непрямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе, сообщает телеканал CNN.

"У нас были очень хорошие переговоры с Ираном вчера и сегодня (в субботу и воскресенье - ИФ), посмотрим, что из этого выйдет. Но, я думаю, что у нас могут быть хорошие новости на иранском фронте", - заявил Трамп журналистам в Нью-Джерси.

Президент полагает, что встречи позволили продвинуться в решении проблемы в правильном направлении, отмечает CNN.

"Я не знаю, скажу ли я вам что-то хорошее или плохое в последующие два дня, но у меня есть ощущение, что я смогу сказать вам что-то хорошее. У нас был реальный прогресс, серьезный прогресс", - добавил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что хотел бы заключить сделку, которая позволит избежать удара по Ирану. "Я действительно хотел бы, чтобы это произошло, и думаю, на это есть хорошие шансы", - сказал он.

Пятый раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе состоялся в пятницу в Риме. По данным источников Wall Street Journal, встреча завершилась без достижения соглашения, но стороны договорились продолжать переговоры. Тегеран и Вашингтон намерены установить параметры нового соглашения по иранской ядерной программе, оставив важные детали для обсуждения позже.

Между тем израильское издание The Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники написало, что высокопоставленные чиновники из Великобритании, Франции и Германии предупредили администрацию Трампа, что Тегеран якобы "намеренно затягивает переговоры по новому ядерному соглашению, чтобы помешать возможному введению санкций, если это соглашение не будет достигнуто".

Как отмечает издание, европейцы, подписавшие в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), дали понять Ирану, что, если новая сделка не будет достигнута к августу, они запустят прописанный в СВПД механизм, что приведет к обширным санкциям.

В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.