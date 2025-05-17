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Трамп считает, что богатому нефтью Ирану атомная энергия не требуется

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Иран обладает большими запасами нефти и газа, и потому не нуждается в мирной ядерной программе, заявил президент США Дональд Трамп.

"У них много нефти, ее хватит на 300 лет (...). Это хорошая, чистая, идеальная нефть", - сказал он в интервью Fox News.

"Когда у вас есть безграничные запасы нефти, газа, то зачем вам мирный атом? - поинтересовался американский лидер.

"Я нормально отношусь к ситуациям, когда у страны нет нефти, и потому она хочет мирную ядерную программу", - добавил он.

Президент США в очередной раз предупредил, что не допустит получения Тегераном ядерного оружия, отметив, что предпочел бы решить эту проблему за столом переговоров.

"Можно решить это при помощи силы либо - мирно. И я предпочитаю мирный вариант", - заявил Трамп.

США Дональд Трамп Иран ядерное оружие
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