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ExxonMobil инвестирует $12,7 млрд в разработку месторождения Whiptail в Гайане

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Американская нефтегазовая ExxonMobil приняла окончательное решение об инвестициях в разработку нефтяного месторождения Whiptail на блоке Stabroek на шельфе Гайаны, говорится в пресс-релизе компании.

Общий объем инвестиций оценивается в $12,7 млрд, добыча на месторождении к концу 2027 года составит около 250 тыс. баррелей в сутки. В результате совокупное производство нефти в Гайане увеличится примерно до 1,3 млн б/с, отметил президент подразделения Upstream Лиам Мэллон.

Exxon планирует пробурить на месторождении 48 скважин.

Нидерландская компания SBM Offshore спроектирует и установит на объекте FPSO Jaguar (плавучая установка добычи, хранения и отгрузки нефти - ИФ). Она будет обеспечивать добычу 250 тысяч баррелей нефти и переработку 540 млн кубических футов попутного газа в сутки. Мощность по хранению нефти - около 2 млн баррелей.

"Право собственности перейдет к EMGL (ExxonMobil Guyana Limited - "дочка" Exxon) до установки FPSO в Гайане, и SBM Offshore рассчитывает эксплуатировать FPSO в течение 10 лет (...). Контракт вступит в силу после завершения предварительных инженерных и проектных изысканий, получения необходимых одобрений со стороны правительства", - говорится в сообщении сервисной компании.

Exxon добывает нефть в Гайане с 2019 года, за это время она выплатила правительству свыше $4,2 млрд. На ее проектах работает около 6,2 тысячи местных жителей, объем добычи превышает 600 тысяч б/с.

Оператором блока Stabroek является дочернее подразделение Exxon, компания ExxonMobil Guyana Limited, которой также принадлежит 45% проекта. Доля Hess Guyana Exploration Ltd. оценивается в 30%, CNOOC Petroleum Guyana Limited - 25%.

Exxon ExxonMobil Гайана Stabroek Лиам Мэллон Whiptail
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