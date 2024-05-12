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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Венесуэла начала строить мост в гайанский регион Эссекибо

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Венесуэльская армия приступила к строительству временного моста через реку Куйюни, которая отделяет территорию Венесуэлы от гайанского региона Эссекибо, сообщает в воскресенье агентство EFE.

По данным венесуэльских военных, "к месту строительства стянута техника для проведения работ, необходимых для развития Венесуэлы, в том числе и штата Гайана-Эсекиба", за создание которого выступили участники референдума о присоединении этой территории, проведенного ранее в Венесуэле.

Глава стратегического оперативного командования армии Венесуэлы Доминго Эрнандес Ларес объяснил, что "этот мост позволит привнести гармонию и прогресс штату Гайана-Эсекиба".

По его словам, "по этому мосту пройдет техника, с помощью которой возведут школы, университеты, центры здравоохранения, автотрассы, коммерческие объекты и будет реализовано много других проектов во благо соотечественников в этом регионе".

В начале декабря прошлого года в Венесуэле состоялся референдум, участники которого положительно высказались по вопросу о принадлежности региона Эссекибо, который входит в состав соседней Гайаны, но претензии на который уже длительное время имеет Венесуэла.

В миреГайана и Венесуэла не станут решать территориальный спор вокруг Эссекибо силойЧитать подробнее

Территориальный спор вокруг Эссекибо Венесуэла и Гайана ведут уже более ста лет. Венесуэла всегда считала его своим, поскольку в период колониального правления этот регион принадлежал испанской короне, как и другие территории современной Венесуэлы. В 1899 году, когда Гайана была британской колонией, международные третейские судьи провели границы, по которым Эссекибо отошел британской короне.

Венесуэла же считает, что сейчас единственным средством для урегулирования спора являются Женевские соглашения 1966 года, заключенные с Великобританией перед предоставлением независимости Гайане.

Кризис вокруг Эссекибо обострился в 2015 году после открытия нефтегазовых месторождений в гайанских территориальных водах у побережья региона. На эти территориальные воды претендует и Венесуэла. В сентябре 2023 года Гайана выдала разрешения шести иностранным нефтяным компаниям, включая ExxonMobil, вести бурение в этих водах.

Венесуэла Эссекибо Гайана
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