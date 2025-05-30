Российский капитан контейнеровоза Solong отверг обвинения в непредумышленном убийстве

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Капитан контейнеровоза Solong, столкнувшегося с американским танкером Stena Immaculate в Северном море в марте, россиянин Владимир Мотин не признал себя виновным в непредумышленном убийстве члена своего экипажа, сообщает в пятницу Associated Press.

"59-летний Владимир Мотин из Санкт-Петербурга принял участие в предварительном слушании в Центральном уголовном суде Лондона по видеосвязи, находясь под стражей. Он отверг обвинения в непредумышленном убийстве 38-летнего филиппинца Марка Анджело Перниа", - информирует агентство.

По информации издания, суд над Мотиным назначен на 12 января 2026 года. До следующего слушания в сентябре он останется под стражей.

В марте сообщалось, что у восточных берегов Великобритании в Северном море шедший под флагом Португалии контейнеровоз Solong столкнулся со стоявшим на якоре американским танкером Stena Immaculate - 36 членов команды доставили на берег, одного госпитализировали. Один моряк с контейнеровоза погиб.