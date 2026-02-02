Суд признал российского капитана судна Solong виновным в гибели члена экипажа

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Центральный уголовный суд Лондона признал гражданина РФ Владимира Мотина виновным в непредумышленном убийстве после того, как столкновение контейнеровоза Solong с танкером Stena Immaculate в 2025 году привело к гибели члена экипажа, сообщает в понедельник Sky News.

В момент столкновения судов капитан судна Solong - 59-летний житель Санкт-Петербурга Мотин - нес вахту в одиночку. В ходе заседания он рассказал, что совершил ошибку и нажал неверную кнопку, пытаясь снять судно с автопилота. В итоге его попытки перезапустить рулевое управление не дали результата.

Сторона обвинения, в свою очередь, отмечала на слушаниях, что все навигационные системы работали исправно, и потому именно подсудимый несет вину за произошедшее.

Теперь суду остается вынести приговор Мотину. Ожидается, что это произойдет в четверг.

Когда суда столкнулись, член экипажа Solong 38-летний Марк Анджело Перниа находился на носу контейнеровоза. Его тело так и не было найдено.

В марте 2025 года сообщалось, что у восточных берегов Великобритании в Северном море столкнулись стоявший на якоре американский танкер Stena Immaculate и шедший под флагом Португалии контейнеровоз Solong. 36 членов экипажа доставили на берег, одного госпитализировали. Еще один моряк с контейнеровоза погиб.