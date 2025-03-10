После крушения судов в Северном море спасены не менее 32 человек

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В столкновении танкера с сухогрузом в Северном море у восточного побережья Великобритании пострадали люди, точное их количество неизвестно.

Три судна, участвующие в спасательной операции, доставили на берег в общей сложности 32 человека, они живы, но об их состоянии пока ничего не известно, передает Sky News со ссылкой на директора порта Гримсби-Ист Мартина Бойерса.

Столкнувшиеся суда горят, Sky News опубликовало их фотографии.

Пострадавший американский танкер MV Stena Immaculate участвует в программе по снабжению топливом американской армии, сообщает телеканал со ссылкой на группу American Maritime Officers. Второе судно - контейнеровоз Solong под флагом Португалии.

На место происшествия направили несколько спасательных лодок и вертолет, а также самолет и близлежащие суда, с которых можно тушить возгорания.

Министр транспорта Великобритании Хейди Александер заявила, что следит за развитием событий и поблагодарила спасателей за работу.