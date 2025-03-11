Поиски одного пропавшего при столкновения двух судов в Британии прекращены

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Один человек числится пропавшим без вести после столкновения танкера Stena Immaculate и контейнеровоза Solong в Северном море, поиски прекращены, сообщает Sky News.

"Один член экипажа контейнеровоза Solong остается пропавшим без вести, после тщательных поисков он не был найден и поиски завершены", - заявил командир подразделения береговой охраны Мэтью Аткинсон.

Он отметил, что 36 членов экипажа были доставлены на берег, один человек отправлен в больницу.

По словам Аткинсона, два судна "продолжают гореть, а самолеты береговой охраны следят за ситуацией".

Тем временем компания Crowley, которая управляет шедшим под американским флагом танкером Stena Immaculate, сообщила, что судно перевозило 220 тыс. баррелей авиатоплива.

"На момент столкновения Stena Immaculate перевозило 220 тыс. баррелей авиационного топлива в 16 отдельных грузовых танках", - приводит телеканал заявление компании.

Отмечается, что пока неизвестно, какой объем топлива мог вылиться в результате инцидента. Однако компания сообщила, что "по меньшей мере один грузовой бак с топливом Jet-A1 был поврежден".

Ранее сообщалось, что в понедельник у восточных берегов Великобритании в Северном море столкнулись танкер Stena Immaculate и шедший под флагом Португалии контейнеровоз Solong.