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Российского капитана контейнеровоза Solong оставили под стражей в Великобритании

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российский капитан контейнеровоза Solong Владимир Мотин, обвиняемый в непредумышленном убийстве моряка при столкновении его судна с танкером у берегов Великобритании, не подал прошение об освобождении под залог и останется под стражей, сообщают британские СМИ.

Мотин предстал перед судом в субботу. Его проинформировали о предъявленном обвинении в халатности и непредумышленном убийстве члена экипажа. Прокурор Амелия Кац на слушаниях в субботу отметила, что в момент столкновения судов Solong находился под управлением именно 59-летнего Мотина. При этом танкер Stena Immaculate, по данным прокуратуры, длительное время стоял на якоре. Контейнеровоз же в течение 40 минут до столкновения направлялся точно в сторону танкера и не пытался изменить курс.

Ранее в марте сообщалось, что у восточных берегов Великобритании в Северном море столкнулись стоявший на якоре американский танкер Stena Immaculate и шедший под флагом Португалии контейнеровоз Solong. 36 членов экипажа доставили на берег, одного госпитализировали. Еще один моряк с контейнеровоза погиб.

Великобритания Владимир Мотин Solong Stena Immaculate Северное море
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