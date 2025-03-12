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Задержанный после аварии в Северном море капитан является гражданином России

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Капитан контейнеровоза Solong, задержанный после столкновения судна с американским танкером Stena Immaculate в Северном море, - гражданин России, заявила компания-владелец судна Ernst Russ AG. Об этом сообщает Sky News.

Сейчас 59-летний мужчина находится под стражей. Ему вменяют халатность, повлекшую непредумышленно гибель человека.

По данным телеканала, команда контейнеровоза, который ходит под флагом Португалии, состоит из граждан России и Филиппин.

Solong и танкер Stena Immaculate столкнулись 10 марта днем у побережья Восточного Йоркшира. Суда загорелись, произошла утечка авиатоплива с танкера.

36 членов команд обоих судов спасены, один пропал без вести и признан погибшим.

Британская полиция в сотрудничестве с Агентством морской и береговой охраны проводят уголовное расследование случившегося.

Португалия Восточный Йоркшир Северное море Stena Immaculate Solong США Великобритания
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