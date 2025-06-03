Оппозиционер Ли Чжэ Мен лидирует на выборах в Южной Корее после обработки более 55% бюллетеней

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Новым президентом Южной Кореи, по результатам подсчета более 55% бюллетеней, станет Ли Чжэ Мен от оппозиционной Демократической партии, сообщает агентство Yonhap.

Так, согласно этим данным, Ли Чжэ Мен набирает 49% голосов.

По последним данным, его ближайший соперник от правящей партии "Сила народа" Ким Мун Су получает 42,6% голосов.

Ли Чжэ Мен заявил журналистам, что уже считает себя победителем на выборах и благодарен "великому решению народа".

"Я сделаю все возможное, чтобы справиться с такой большой ответственностью и выполнить данную мне миссию, чтобы оправдать ожидания народа", - отметил он.

В Южной Корее выборы проходят в один тур по мажоритарной системе относительного большинства. Как ожидается, официально победитель президентской гонки будет объявлен 4 июня.

Ли Чжэ Мен ранее заявлял, что, в случае избрания, будет строить отношения с Россией, ориентируясь на национальные интересы своей страны, и поддерживать отношения с Китаем. Также он планирует способствовать восстановлению Украины и проводить прагматичную дипломатию для обеспечения безопасности Корейского полуострова и южнокорейского бизнеса. Кандидат от оппозиции заявил, что намерен укреплять готовность Вооруженных сил противостоять "асимметричным" угрозам Северной Кореи и тесно координироваться с США. Однако вместе с тем он будет стремиться снизить напряженность в отношениях с Пхеньяном.

Его основной соперник, Ким Мун Су, по данным южнокорейских СМИ, разделяет мнение своего оппонента относительно сотрудничества с США, но имеет жесткую позицию по отношениям с КНДР, Россией и Китаем. Он выступил за немедленный саммит с президентом США Дональдом Трампом сразу после выборов для обсуждения пошлин, безопасности и реакции на действия Пхеньяна и Пекина. Ким Мун Су также планирует создать благоприятную для бизнеса среду, ослабив регламент, и увеличить производство ядерной энергии ради снижения цен на электричество.

В стране проводятся выборы в связи с импичментом бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. В декабре прошлого года парламент отстранил президента от власти после его попытки ввести в стране военное положение для борьбы против политических оппонентов. В апреле 2025 года Конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент президента.

После этого южнокорейское правительство официально утвердило 3 июня текущего года как дату проведения президентских выборов.