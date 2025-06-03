Поиск

Оппозиционер Ли Чжэ Мен лидирует на выборах в Южной Корее после обработки более 55% бюллетеней

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Новым президентом Южной Кореи, по результатам подсчета более 55% бюллетеней, станет Ли Чжэ Мен от оппозиционной Демократической партии, сообщает агентство Yonhap.

Так, согласно этим данным, Ли Чжэ Мен набирает 49% голосов.

По последним данным, его ближайший соперник от правящей партии "Сила народа" Ким Мун Су получает 42,6% голосов.

Ли Чжэ Мен заявил журналистам, что уже считает себя победителем на выборах и благодарен "великому решению народа".

"Я сделаю все возможное, чтобы справиться с такой большой ответственностью и выполнить данную мне миссию, чтобы оправдать ожидания народа", - отметил он.

В Южной Корее выборы проходят в один тур по мажоритарной системе относительного большинства. Как ожидается, официально победитель президентской гонки будет объявлен 4 июня.

Ли Чжэ Мен ранее заявлял, что, в случае избрания, будет строить отношения с Россией, ориентируясь на национальные интересы своей страны, и поддерживать отношения с Китаем. Также он планирует способствовать восстановлению Украины и проводить прагматичную дипломатию для обеспечения безопасности Корейского полуострова и южнокорейского бизнеса. Кандидат от оппозиции заявил, что намерен укреплять готовность Вооруженных сил противостоять "асимметричным" угрозам Северной Кореи и тесно координироваться с США. Однако вместе с тем он будет стремиться снизить напряженность в отношениях с Пхеньяном.

Его основной соперник, Ким Мун Су, по данным южнокорейских СМИ, разделяет мнение своего оппонента относительно сотрудничества с США, но имеет жесткую позицию по отношениям с КНДР, Россией и Китаем. Он выступил за немедленный саммит с президентом США Дональдом Трампом сразу после выборов для обсуждения пошлин, безопасности и реакции на действия Пхеньяна и Пекина. Ким Мун Су также планирует создать благоприятную для бизнеса среду, ослабив регламент, и увеличить производство ядерной энергии ради снижения цен на электричество.

В стране проводятся выборы в связи с импичментом бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. В декабре прошлого года парламент отстранил президента от власти после его попытки ввести в стране военное положение для борьбы против политических оппонентов. В апреле 2025 года Конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент президента.

После этого южнокорейское правительство официально утвердило 3 июня текущего года как дату проведения президентских выборов.

Южная Корея Ли Чжэ Мен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Швейцария расширила санкционные списки против РФ

Швейцария расширила санкционные списки против РФ

В Испании израильской компании приостановили лицензию на производство противотанковых ракет

Умершие знаменитости

Умер композитор Евгений Дога

США включат Гренландию в зону ответственности Северного командования ВС

США включат Гренландию в зону ответственности Северного командования ВС

Toyota Industries будет выкуплена почти за $33 млрд и станет непубличной компанией

Toyota Industries будет выкуплена почти за $33 млрд и станет непубличной компанией

В Южной Корее явка на выборах президента превысила 70%

В Южной Корее явка на выборах президента превысила 70%

Инфляция в Турции в мае замедлилась до минимума с ноября 2021 года

Инфляция в Турции в мае замедлилась до минимума с ноября 2021 года
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе414 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области9 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6482 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области27 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });