В Южной Корее состоятся выборы президента страны

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Во вторник граждане Южной Кореи направятся на избирательные участки, чтобы выбрать нового президента страны.

Избирательные участки по всей стране откроются в 6:00 по местному времени (00:00 по Москве) и будут работать до 20:00 (14:00 по Москве).

Первые результаты ожидаются сразу после закрытия участков. Новый президент вступит в должность после оглашения финальных результатов голосования, это должно произойти 4 июня.

В стране состоялось досрочное голосование и голосование для граждан, проживающих за рубежом. На досрочном голосовании, проходившем 29-30 мая, проголосовали 34,7% избирателей, что составляет около 15,4 млн человек. Также около 258 тыс. южнокорейцев проголосовали за рубежом.

Для обеспечения безопасности Национальное агентство полиции Южной Кореи направит 28 тыс. 590 офицеров на 14 тыс. 295 избирательных участков. В полиции пообещали поддерживать максимальный уровень готовности, начиная с раннего утра вторника и до того момента, когда новый президент въедет в свой офис.

Кандидатами в президенты являются Ли Чжэ Мен от крупнейшей оппозиционной Демократической партии, Ким Мун Су от правящей партии "Сила народа", Ли Джун Сок от "Партии новых реформ" и Квон Ён Гук от Демократической рабочей партии, а также независимые кандидаты - бывший премьер-министр (2015-2017) и и.о. президента (2016-2017) Хван Гёан и бизнесмен Сон Джин Хо.

По данным опросов, фаворитом считается Ли Чжэ Мен, вторым наиболее популярным кандидатом - Ким Мун Су. На прошлой неделе агентство "Ренхап" приводило данные, согласно которым за Ли Чжэ Мена голоса готовы отдать 49,2% избирателей, за Ким Мун Су - 36,8%. Третьим по популярности является Ли Джун Сок, получивший 10,3%.

Ли Чжэ Мен ранее заявлял, что, в случае избрания, будет строить отношения с Россией, ориентируясь на национальные интересы своей страны, и поддерживать отношения с Китаем. Также он планирует способствовать восстановлению Украины и проводить прагматичную дипломатию для обеспечения безопасности Корейского полуострова и южнокорейского бизнеса. Кандидат от оппозиции заявил, что намерен укреплять готовность Вооруженных сил противостоять "асимметричным" угрозам Северной Кореи и тесно координироваться с США. Однако вместе с тем он будет стремиться снизить напряженность в отношениях с Пхеньяном.

Его основной соперник, Ким Мун Су, по данным южнокорейских СМИ, разделяет мнение своего оппонента относительно сотрудничества с США, но имеет жесткую позицию по отношениям с КНДР, Россией и Китаем. Он выступил за немедленный саммит с президентом США Дональдом Трампом сразу после выборов для обсуждения пошлин, безопасности и реакции на действия Пхеньяна и Пекина. Ким Мун Су также планирует создать благоприятную для бизнеса среду, ослабив регламент, и увеличить производство ядерной энергии ради снижения цен на электричество.

В стране проводятся выборы в связи с импичментом бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. В декабре прошлого года парламент отстранил президента от власти после его попытки ввести в стране военное положение 3 декабря для борьбы против политических оппонентов. В апреле 2025 года Конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент президента.

После этого южнокорейское правительство официально утвердило 3 июня текущего года как дату проведения президентских выборов.

Объявление президентом и последующая отмена парламентом военного положения привели к резкому падению одобрения "Силы народа" в стране. В декабре прошлого года работу президента одобряли всего 11% южнокорейцев, работу партии - менее 30%.

На прошлой неделе, по данным Gallup Korea, одобрение работы Демократической партии составило 49%, партии "Сила Народа" - 35%.