В Воркуте эвакуировали 115 человек из шахты "Комсомольская"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В связи с остановкой вентилятора главного проветривания из шахты "Комсомольская" МО "Воркута" было эвакуировано 115 человек, сообщило ГУ МЧС России по Республике Коми.

"На шахте "Комсомольская" МО "Воркута" произошла остановка вентилятора главного проветривания... В шахте находятся 115 человек, выводятся на поверхность", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В настоящий момент неисправность устранена, вентилятор вновь запущен, шахта продолжает работать в штатном режиме, сообщили в МЧС.