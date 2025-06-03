Маск вновь раскритиковал предложенный Трампом проект бюджета

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Бизнесмен Илон Маск, недавно покинувший администрацию США, раскритиковал во вторник американские власти за недостаточное, по его мнению, стремление сокращать расходы бюджета.

"Я больше не могу это терпеть. Этот законопроект в Конгрессе, предусматривающий огромные, возмутительные расходы, вызывает отвращение", - написал он в соцсети X.

По мнению бизнесмена, "тем, кто за это проголосовал, должно быть стыдно: вы поступили неправильно, и вы прекрасно это понимаете".

Маск в конце мая объявил, что покидает пост главы департамента эффективности правительства (DOGE) по сокращению расходов.

Предприниматель и раньше критиковал планы администрации Трампа, касающиеся бюджета страны. Так, в недавнем интервью CBS Маск сказал, что разочарован заложенными в законопроект "крупными расходами, увеличивающими дефицит бюджета США и подрывающими работу, которую делает команда DOGE".

Палата представителей Конгресса США в мае одобрила 215 голосами "за" при 214 проголосовавших "против" предложенный Трампом проект бюджета, который предусматривает снижение налогов и увеличение расходов, в том числе оборонных. Теперь он рассматривается Сенатом.

Трамп называет законопроект "большим и прекрасным", а также, "вероятно, самым значительным" в истории США.