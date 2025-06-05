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Маск выступил за импичмент Трампа

Он также распорядился начать вывод из эксплуатации космического корабля Dragon

Маск выступил за импичмент Трампа
Фото: Maja Hitij/Getty Images

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Американский предприниматель Илон Маск, ранее считавшийся близким соратником президента США Дональда Трампа, в четверг заявил, что поддерживает идею объявить главе Белого дома импичмент.

"Да", - написал Маск в соцсети Х, комментируя сообщение о необходимости инициировать процедуру отстранения Трампа от власти и заменить его вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Кроме того, предприниматель на фоне угроз Трампа прекратить государственные контакты с его компаниями, указал, что SpaceX "незамедлительно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon".

Ранее президент США выразил разочарование в связи с тем, что Маск, недавно покинувший его администрацию, критикует разработанный в соответствии с запросами Белого дома проект бюджета страны.

В среду Маск призвал американские власти разработать новый проект бюджета, так как нынешний вариант существенно повысит госдолг. В другой публикации предприниматель выразил мнение, что "США стремительного движутся к долговому рабству".

Маск в конце мая объявил, что покидает пост главы департамента эффективности правительства (DOGE) по сокращению расходов.

Предприниматель и раньше критиковал планы администрации Трампа, касающиеся бюджета страны. Так, в недавнем интервью CBS Маск сказал, что разочарован заложенными в законопроект "крупными расходами, увеличивающими дефицит бюджета США и подрывающими работу, которую делает команда DOGE".

Палата представителей Конгресса США в мае одобрила 215 голосами "за" при 214 проголосовавших "против" предложенный Трампом проект бюджета, который предусматривает снижение налогов и увеличение расходов, в том числе оборонных. Теперь он рассматривается Сенатом.

Трамп называет законопроект "большим и прекрасным", а также, "вероятно, самым значительным" в истории США.

SpaceX Dragon Илон Маск
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