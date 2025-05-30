Маск заявил, что остается другом и советником Трампа, а DOGE сэкономит США "триллион долларов"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Ушедший с поста главы департамента эффективности правительства США по сокращению расходов (DOGE) предприниматель Илон Маск заявил, что продолжит консультировать президента США Дональда Трампа "по необходимости", а сотрудники департамента будут и дальше успешно выполнять возложенные на них задачи.

"Это не конец DOGE, а только начало. Команда департамента со временем будет только крепчать... Её сотрудники распределены по всей администрации, и я уверен, что через некоторое время мы увидим триллион долларов, сэкономленный благодаря борьбе с расточительством и мошенничеством", - заявил Маск на пресс-конференции в пятницу.

"Я ожидаю, что смогу продолжить консультировать президента по всем вопросам, по которым это будет необходимо. Я остаюсь другом и советником президента, я всегда к его услугам", - добавил он.

Ранее Маск сообщил, что покидает пост главы DOGE. СМИ информировали, что Маск, вероятнее всего, продолжит работу в качестве неофициального советника администрации президента США и сможет посещать встречи в Белом доме.