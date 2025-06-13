Суд в Грузии вынес решение об аресте оппозиционера Гварамия

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Решением Тбилисского городского суда лидеру оппозиционного объединения "Коалиция за перемены" Нике Гварамия изменена мера пресечения с уплаты залога на предварительное тюремное заключение.

Как сообщил на заседании судья Джвебе Начкебия, Гварамия отказался от выплаты ранее установленного ему залога, поэтому принято решение взять его под стражу. По словам судьи, Гварамия предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса - отказ сотрудн‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ичать с временной парламентской следственной комиссией.

Между тем Гварамия не присутствовал на процессе в пятницу и заявил журналистам, что сам явится в тюрьму, после того как попрощается с родными.

Гварамия, как и ранее задержанные в мае-июне лидеры оппозиции Ираклий Окруашвили, Зураб Джапаридзе и Ника Мелия, не раз заявлял журналистам, что не признает действующие власти и не признает полномочия временной парламентской следственной комиссии.