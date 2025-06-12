Кобахидзе расценил призыв Туска отменить безвизовый режим для Грузии как угрозу и шантаж

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал выступление в польском парламенте премьера Польши Дональда Туска, призвавшего отменить или ограничить безвизовый режим для граждан Грузии в страны Евросоюза, угрозой и шантажом.

"Вчера мы услышали выступление премьер-министра Дональда Туска в польском парламенте, в котором содержалась реальная угроза грузинскому народу. Нельзя таким образом угрожать народу из-за сделанного им выбора и из-за того, ч‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​то кому-то в Европе не нравятся итоги наших парламентских выборов", - сказал он журналистам в четверг, находясь с визитом в Венгрии.

Кобахидзе считает, что угроза Туска о возможном приостановлении безвизового режима для Грузии является шантажом.

"Этот шантаж рассчитан на развитие в Грузии политических процессов в каком-то другом направлении, - сказал он. - Такой шантаж по отношению к нам, продолжающийся уже несколько лет не действует на наш народ".