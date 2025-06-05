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В Грузии сообщили о грубых заявлениях ЕС в ответ на просьбы начать диалог

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Грузия постоянно просит от Евросоюза начала консультаций и дискуссий по всем актуальным темам, но получает в ответ пустые и даже грубые заявления, сjj,obk в четверг журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Мы постоянно просим от Евросоюза начала консультаций и дискуссий по самым актуальным темам, однако получаем в ответ общие, пустые и даже грубые заявления. К сожалению, на наш, я думаю, европейский подход, в ответ мы получаем советский подход", - заявил Кобахидзе.

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Он отметил, что сегодняшний Европарламент мало чем отличается от Верховного Совета СССР, в котором "были тот же пафос и уровень несправедливости".

"Мы надеемся, что отношение к Грузии изменится, и это нужно не только нам, но и Евросоюзу. Наша цель отражена в Конституции страны - стать членом Евросоюза к 2030 году, когда мы будем готовы к этому более чем другие страны", - сказал Кобахидзе.

Грузия Ираклий Кобахидзе ЕС
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