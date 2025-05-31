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В Евросоюзе вновь раскритиковали грузинский закон об иноагентах

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Вступивший в силу в Грузии закон о регистрации иностранных агентов знаменует собой серьезный шаг назад для демократии в стране, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Каи Каллас и члена Еврокомиссии по расширению союза Марты Кос.

"Наряду с недавними законами о вещании и грантах, он представляет собой еще одну агрессивную акцию грузинских властей по подавлению инакомыслия, ограничению свобод и дальнейшему сокращению пространства для активистов, гражданского общества и независимых СМИ", - отмечается в опубликованном в субботу документе.

В нем говорится, что "эти репрессивные меры угрожают самому выживанию демократических основ Грузии и будущему ее граждан в свободном и открытом обществе".

В совместном заявлении Каллас и Кос напомнили, что Европейский совет в своих заключениях за июнь и октябрь 2024 года указал на то, что "такой курс действий ставит под угрозу путь Грузии в ЕС", а "процесс вступления был фактически остановлен".

ЕС призвал власти Грузии прислушаться "к требованиям своих граждан о демократии и европейском будущем и освободить всех несправедливо задержанных журналистов, активистов, протестующих и политических лидеров".

"Евросоюз готов рассмотреть вопрос о возвращении Грузии на путь вступления в ЕС, если власти предпримут надежные шаги для обращения вспять отката от демократии. Ответственность лежит исключительно на грузинских властях", - заявили Каллас и Кос.

В субботу СМИ сообщили о вступлении в силу грузинского закона "Акт о регистрации иностранных агентов". Парламент Грузии принял этот закон 1 апреля 2025 года. Тогда в Брюсселе его охарактеризовали как далекий от всего, "чего можно было бы ожидать от страны-кандидата" на вступление в ЕС.

Евросоюз ЕС Грузия Кая Каллас Марта Кос
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