Грузинский оппозиционер получил срок за отказ сотрудничать со следствием

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Тбилисский городской суд признал одного из лидеров оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Нику Гварамия виновным в отказе от сотрудничества со следственной парламентской комиссией и приговорил к восьми месяцам лишения свободы.

Судья Джвебе Начкебия заявил, что Гварамии вменили статью 349 Уголовного кодекса, которая предусматривает до года лишения свободы за отказ от сотрудничества со следственной парламентской комиссией.

Ранее в июне по этой же статье были задержаны восемь лидеров оппозиции, отказавшихся сотрудничать с временной следственной парламентской комиссией, считая ее, как и избранный в октябре прошлого года парламент, нелегитимной.